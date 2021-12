ఆ దుస్థితిలో బీజేపీ; సినీపరిశ్రమపై మూడు కుటుంబాల ఆధిపత్యం: డిప్యూటీసీఎం నారాయణస్వామి సెన్సేషన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంగళవారం నాడు విజయవాడలో జరిగిన బిజెపి ప్రజాగ్రహ సభలో బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏపీలో దుమారం రేపాయి. సోము వీర్రాజు ఏపీలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే సామాన్యులకు 70 రూపాయలకు చీప్ లిక్కర్ అందిస్తామని చేసిన వ్యాఖ్యలు, బీజెపీ ని టార్గెట్ చేయడానికి ప్రత్యర్థి పార్టీలకు ఆయుధంగా మారాయి. సోము వీర్రాజు చీప్ లిక్కర్ వ్యాఖ్యలపై ఏపీ వైసీపీ నేతలు, మంత్రులు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ కూడా చీప్ లిక్కర్ వ్యాఖ్యలపై సోము వీర్రాజు ను టార్గెట్ చేశారు.

షాకింగ్: 2021 క్రైమ్ రిపోర్ట్ ..ఏపీలో మహిళలపై 21.5శాతం పెరిగిన నేరాలు; వారంలో 75 రేప్ కేసులు

English summary

AP Deputy CM Narayana Swamy was outraged over the ongoing controversy over movie ticket prices, as well as the cheap liquor remarks made by BJP state president Somu Veerraju in the Prajagraha Sabha.