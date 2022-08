ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ న్యూడ్ వీడియోపై విచారణ: డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి ఏమన్నారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూపురం ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ న్యూడ్ వీడియో వ్యవహారం వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. గోరంట్ల మాధవ్ ఒక మహిళతో న్యూడ్ వీడియో కాల్ మాట్లాడిన వీడియో లీక్ కావడంతో ఈ వ్యవహారం పార్టీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక గోరంట్ల మాధవ్ అశ్లీల వీడియో వ్యవహారం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఆయుధం ఇచ్చినట్లుగా అయింది.

English summary

Deputy CM Narayanaswamy said that an investigation will be conducted on MP Gorantla Madhav's nude video and if found to be true, YSRCP will take strict action.