పోలవరంపై కేంద్రం జగన్ బతుకుని బట్టలిప్పి చూపించిందన్న దేవినేని ఉమా; సిగ్గు పడాలన్నసోమిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గోదావరి నదికి వరదలు ముంచెత్తడంతో మరోసారి పోలవరం ప్రాజెక్టు, పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల వివాదం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెరమీదికి వచ్చింది. తెలంగాణ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్లే భద్రాచలం ముంపుకు గురైందని, ముంపు మండలాలను తిరిగి ఇచ్చేయాలని, పోలవరం ఎత్తును తగ్గించాలని చేసిన వ్యాఖ్యలతో రాజకీయ రగడ మొదలైంది.

English summary

TDP leaders are targeting the Jagan govt due to the Polavaram flooded areas dispute in the background of Godavari floods. At the same time,they expressed angry that jagan should be ashamed with the center's comments..