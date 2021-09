బెంగళూరులో తన ప్యాలెస్ లు కాపాడుకోవటానికి ఆల్మట్టి డ్యాం ఎత్తుపై జగన్ సైలెంట్ : దేవినేని ఉమా ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రోడ్ల దుస్థితి పై జనసేన, టీడీపీ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు వినాయక చవితి నిర్వహించాలని బిజెపి ఆందోళనలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇంకోవైపు పెన్షన్లు, ప్రాజెక్టుల విషయంలోకూడా జగన్ సర్కార్ పై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది ప్రతిపక్ష టీడీపీ. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి, టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు దేవినేని ఉమా ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Devineni Uma fires on Jaganmohan Reddy's stance on projects. Devineni Uma slammed AP CM Jagan's silence on Karnataka government's heightening of the Almatti project to protect his palace in Bangalore. Uma questioned jagan, why he is not fighting for state's rights. Speaking at a press conference at the TDP party office here today, Devineni criticized the YCP over Polavaram project and asked for white paper on works.