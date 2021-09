వైఎస్ జగన్ సొంత జిల్లాలో వజ్రాల గనులు : కడప డైమండ్ మైన్స్ పై సర్వే నివేదిక ; ఏపీ పంట పండినట్టేనా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాయలసీమ జిల్లాలలో వజ్రాల వేట కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలలో వజ్రాలు దొరికిన అనేక ఘటనలు ఇప్పటికే మనం విన్నాం. వర్షాలు పడుతున్నాయి అంటే ఎక్కడెక్కడి వజ్రాల వ్యాపారుల దృష్టి ఈ జిల్లాలపై పడుతుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా మరో ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా పరిధిలో పెన్నా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో వజ్రాల లభ్యత ఉన్నట్టు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించింది. ఇక ఈ వార్త కడప జిల్లా వాసులను పెన్నా నది పరివాహక ప్రాంతం పై ఫోకస్ చేసేలా చేస్తోంది.

English summary

Geological Survey of India, reports a potential for diamond mining in the Upparapalli area of ​​Kadapa district covering an area of ​​37.65 sq km, where there are diamond mines at penna river basin, now attracts the attention of Andhra Pradesh.