ఏపీలో రూ 919 కోట్ల విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు..!! గృహ వినియోగదారులపై భారం : శ్లాబుల్లో మార్పులు..!!

ఏపీలో విద్యుత్ ఛార్జీల వడ్డనకు రంగం సిద్దం అవుతోంది. ప్రధానంగా గృహ వినియోగదారులపై భారీ వడ్డన దిశగా నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయి. విద్యుత్ టారిఫ్ కేటగిరీల్లో మార్పుల ద్వారా గృహ వినియోగదారులపై భారం పడనుంది. దాదాపుగా రూ 919 కోట్ల భారం ఖాయమని తెలుస్తోంది. హేతుబద్దీకరణ పేరుతో కేటగిరీల్లో మార్పులకు ప్రతిపాదనలు అందించారు. వీటిని ఎపిఇఆర్‌సి వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటించింది. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తరువాత ఈ ప్రతిపాదనలపై తుది నిర్ణయాన్ని ఎపిఇఆర్‌సి ప్రకటించనుంది.

The sector is gearing up for an increase in electricity tariffs in AP. Decisions are being made towards a huge serving, mainly on domestic consumers