ముట్టుకుంటే షాక్ కొట్టేలా మునక్కాయల ధరలు .. కిలో ఎంతో తెలుస్తే ఖంగుతింటారు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. సామాన్యులు కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితికి కూరగాయల ధరలు చేరుకున్నాయి. అహ నా పెళ్ళంట సినిమాలో కోడిని వేలాడ కట్టుకుని, దానిని చూసి తిన్నట్టు తృప్తి పడినట్టు ఇప్పుడు కూరగాయలను కూడా వేలాడ కట్టుకొని వాటిని చూసి తృప్తి పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని సామాన్యులు వాపోతున్నారు. విపరీతంగా పెరిగిన కూరగాయల ధరలను కట్టడి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని, కానీ పట్టించుకునే నాధుడు లేడని లబోదిబోమంటున్నారు.

English summary

drumstick prices raise have also come as a shock . In the Madanapalle market in Chittoor district, the price of a kilo of drumsticks has gone up by six hundred rupees, which means that the current demand for drumsticks is understandable.