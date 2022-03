భీమ్లా నాయక్ ట్రీట్మెంట్ చూపిస్తా: పవన్ కళ్యాణ్; వెంట్రుక కూడా పీకలేరు: ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన సభలో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విప్పటం సభలో కాకినాడ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.ఆయనకు భీమ్లా నాయక్ ట్రీట్మెంట్ చూపిస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దానికి కాకినాడ ఎమ్మెల్యే చాలా ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు.

English summary

Pawan Kalyan has warned MLA Dwarampudi Chandrasekhar Reddy that Bheemla Nayak treatment will show to him. Dwarampudi Chandrasekhar Reddy attacked Pawan and says jagan is a real hero, nobody can touch him.