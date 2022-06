ఏపీలో సోషల్ మీడియా పోస్టుల ఎఫెక్ట్... ఓ కానిస్టేబుల్ సస్పెండ్; టీడీపీ మహిళానేతకు సీఐడీ నోటీసులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కారణంగా అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్న ఓ కానిస్టేబుల్ పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. అలాగే టీడీపీ నేతలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టుల దెబ్బకు సీఐడీ నోటీసులు అందుకుంటున్నారు. సీఐడీ అధికారుల ముందు విచారణకు హాజరవుతున్నారు.

English summary

A constable has been suspended in connection with the effect of social media posts on the government and CM Jagan. CID issued notices to TDP women leader Gouthu Sirisha.