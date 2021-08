ఏపీలో మళ్లీ ఎన్నికలు - ఎన్నికల సంఘం సమాయత్తం : ఈ నెలలోనే ముహూర్తం..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో మరో సారి ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే పూర్తయిన పంచాయితీ-మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార వైసీపీ ఏకపక్షంగా విజయం సాధించింది. ఇక, జెడ్పీటీసీ-ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు పూర్తయినా.. ఎన్నికలు రద్దు చేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఇంకా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఎన్నికలను రద్దు చేయాలంటూ సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పు పైన ఏపీ ప్రభుత్వం డివిజన్ బెంచ్ లో అప్పీల్ కు వెళ్లింది. అక్కడ ఆ ఆదేశాల పైన స్టే వచ్చంది. కానీ, తుది తీర్పు మాత్రం ఇంకా రాలేదు. ఈ అంశం ప్రస్తుతం హైకోర్టులో విచారణలో ఉంది.

English summary

Once again local body pending elections in AP may be held in coming days.Election Commission planning to clear the pedning elections as early as possible.