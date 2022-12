తెనాలి నుండి బరిలో ఆయనేనా? మాజీమంత్రి ఆలపాటి రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలతో పిక్చర్ క్లియర్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్రప్రసాద్ తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నికల హడావుడి మొదలు కాగా ఎవరు ఎక్కడ పోటీ చేయాలనే దానిపై, ఇప్పటి నుండే పరుగులు పెడుతున్న నేతలు తాము పోటీ చేసే స్థానాలపై క్లారిటీ తెచ్చుకునే పనిలో పడ్డారు.

ఇక ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆలపాటి రాజా తెనాలి సీటు విషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. తెనాలి సీటు తనకేమీ రాసిపెట్టి లేదని మొదట్లో వేమూరులో, ఆ తర్వాత తెనాలిలో పోటీ చేశానని ఆలపాటి రాజా చెప్పారు. అధికారం తనకు కొత్త కాదని స్పష్టం చేసిన ఆయన ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా పని చేశాను అని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

It is expected that Nadendla Manohar will contest from there as part of the TDP-Janasena alliance with former minister Alapati Raja's comments saying that the Tenali seat is not written for him. It is clear that who will contest in Tenali.