అర్ధరాత్రి దేవినేని ఉమా అరెస్ట్... టీడీపీ-వైసీపీ రాళ్ల దాడులు... జి.కొండూరులో హైడ్రామా,తీవ్ర ఉద్రిక్తత...

మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమాను బుధవారం(జులై 28) అర్ధరాత్రి దాటాక కృష్ణా జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టుకు ముందు జి.కొండూరు మండలంలో హైడ్రామా,తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైసీపీ-టీడీపీ కార్యకర్తలు పరస్పరం రాళ్ల దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ దాడుల్లో ఓ వైసీపీ నేత కారుతో పాటు ఓ టీడీపీ నేత కారు అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. దీనంతటికీ దేవినేని ఉమానే కారణమన్న ఆరోపణలతో పోలీసులు ఆయనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ముందస్తు ప్లాన్‌లో భాగంగానే ఈ వివాదానికి తెరలేపారని వారు అనుమానిస్తున్నారు.మరోవైపు దేవినేని ఉమా,టీడీపీ శ్రేణుల వాదన భిన్నంగా ఉంది. ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్లిన వ్యక్తినే అరెస్ట్ చేస్తారా అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Former minister Devineni Uma was arrested by Krishna district police just after midnight on Wednesday (July 28). High drama and intense tension prevailed in G.Kondoor zone before the arrest. YSRCP-TDP activists pelted each other with stones.