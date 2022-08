చీకట్లో గుళ్ళు కూల్చి.. ఇప్పుడు దేవుడి పేరుతో రాజకీయాలా?: మాజీమంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి మండపాలకు వైసీపీ ప్రభుత్వం విపరీతమైన ఆంక్షలు పెడుతోందని తెలుగుదేశం పార్టీ, బిజెపి, జనసేన పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా మండపానికి అనుమతి కావాలంటే న్యాయవాది నోటరీ కావాలన్న నిబంధన, ప్రతి మండపం వద్ద నీరు, ఇసుక ఉండాలని కొత్త నిబంధనలు పెడుతున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఈ క్రమంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలపై విరుచుకుపడ్డారు మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్.

ఆవుపేడతో వినాయక విగ్రహాలు.. పర్యావరణ పరిరక్షణకు గోసంరక్షణా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అడుగులు

English summary

Ex-minister Vellampally Srinivas lashed out saying politics in the name of God. Vellampally Srinivas lashed out that the opposition is spreading misinformation that there are no restrictions on Vinayaka Chavithi mandaps.