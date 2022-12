సర్వేతో లగడపాటి రాజగోపాల్ రంగ ప్రవేశం?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ల్యాంకో గ్రూప్ నేతల్లో ఒకరు, సీనియర్ రాజకీయవేత్త అయిన లగడపాటి రాజగోపాల్ మరోసారి వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున విజయవాడ నుంచి లోక్ సభ అభ్యర్థిగా పోటీచేయబోతున్నారనేది ఆ వార్తల సారాంశం. ప్రస్తుతం ఎంపీగా కొనసాగుతున్న కేశినేని నానికి అధిష్టానంతో దూరం పెరిగింది. సొంత పార్టీలోనే అసమ్మతి నేతగా మారిన కేశినేని నానికి బదులుగా లగడపాటిని దించాలని టీడీపీ అధిష్టానం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Lagadapati Rajagopal, one of the leaders of Lanco Group and a senior politician, is once again in the news.