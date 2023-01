పవన్ కల్యాణ్, నారా లోకేష్ ఏం చేయబోతున్నారు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జీవో నెంబరు 1కి సంబంధించి హైకోర్టులో విచారణ జరగుతుండగానే సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరపడం భావ్యం కాదని భావించిన ధర్మాసనం బంతిని హైకోర్టులోకే నెట్టింది. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి చేపట్టబోతున్న వారాహి, తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఈనెల 27వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించబోతున్న యువగళం కొనసాగుతాయా? లేదా? అనే ఉత్కంఠ ఏపీలో నెలకొంది.

English summary

When the trial in the High Court was going on in relation to Jivo No. 1, the bench felt that it was not feasible to conduct the trial in the Supreme Court and pushed the ball to the High Court.