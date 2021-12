గ్యాంగ్ సినిమా సీన్ రిపీట్: కడపలో సీబీఐ అధికారుల పేరిట మోసాలు... నలుగురి అరెస్ట్

Andhra Pradesh

అగ్గిపుల్ల, సబ్బు బిళ్ళ, కుక్క పిల్ల కాదేది కవితకనర్హం అని శ్రీశ్రీ అంటే మోసం చెయ్యటానికి కాదేదీ అనర్హం అన్నట్టు తయారయ్యింది ప్రస్తుతం సమాజంలో పరిస్థితి. మోసం చేయాలనే ఆలోచన ఉన్న వారికి ప్లాన్స్ ఇట్టే వస్తాయి. ఒకవేళ అలా ప్లాన్స్ రాకుంటే సినిమాలు మోసం చేసే వారికి బోలెడన్ని ప్లాన్స్ ఇస్తాయి. తాజాగా అలాంటి ఉదంతమే చోటు చేసుకుంది. గ్యాంగ్ సినిమా సీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కడప జిల్లాలో రిపీట్ అయింది. సీబీఐ అధికారుల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న నలుగురు సభ్యుల ముఠా అడ్డంగా బుక్ అయ్యింది. సీబీఐ అధికారుల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతూ బాగా డబ్బు ఉన్న వారిని టార్గెట్ చేస్తూ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్న ఓ ముఠాను కడప జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

A man from Kothuru village in Kadapa district was taken away in a car by fake CBI gang members in the name of interrogation and money was recovered from him. The fake gang arrested as the victim complained to the police.