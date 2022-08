గోరంట్లకు పెద్ద చిక్కు.. 5రూపాయల చిల్లర గాళ్ళ ఫేక్ పోస్టులు అంటూ చిందులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హిందూపురం వైసీపీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ ఓ మహిళతో నగ్నంగా వీడియో కాల్ మాట్లాడుతున్నట్టు ఉన్న వీడియో గురువారం కలకలం రేపింది. సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రత్యక్షమైన ఈ వీడియో కొద్దిసేపట్లోనే వైరల్ గా మారింది. ఎంపీ మాధవ్ నగ్నంగా ఓ మహిళతో వీడియో కాల్ లో మాట్లాడడాన్ని రికార్డు చేసి, ఆ వీడియోను మరో ఫోన్లో చిత్రీకరించినట్లుగా ఆ వీడియో ను బట్టి అర్థమవుతుంది. అయితే అది తాను జిమ్లో వర్కవుట్ చేస్తున్న సమయంలో చేసిన వీడియోను మార్ఫింగ్ చేశారని, అది నకిలీదని గోరంట్ల మాధవ్ మండిపడుతున్నారు. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ కుట్ర అంటూ గోరంట్ల మాధవ్ నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

English summary

YSRCP MP Gorantla Madhav's nude video episode irritates Gorantla Butchaiah Choudary. He got angry on the fake post that he posted that it was not my video. slams over Fake posts of 5-rupee batch of ysrcp.