Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

కట్టుకున్న భర్త,అతని తండ్రి తనను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఓ మహిళ గుంటూరు ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసింది. వివాహేతర సంబంధాలకు అలవాటుపడిన భర్త... అతని తండ్రి లైంగిక వేధింపులకు వత్తాసు పలుకుతున్నాడని పాల్పడుతున్నాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. మామకు సహకరించాలంటూ భర్త కూడా వేధిస్తున్నాడని వాపోయింది. ఇటీవలి కాలంలో వీరి వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయని... వారి నుంచి ప్రాణహాని ఉందని పేర్కొంది. తనకు రక్షణ కల్పించాలని ఎస్పీని కోరింది.

English summary

A woman has lodged a complaint with the Guntur SP alleging that her husband and his father are harassing her. According to the complaint, the husband has extramarital affairs. On the other hand, her uncle was sexually abusing her.