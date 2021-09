పోలీసులకు, మావోలకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు, తప్పించుకున్న మావోల కోసం వేట ; ఏఓబీలో అలజడి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతంలో మావోయిస్టులకు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన ఎదురుకాల్పులు సరిహద్దు గ్రామాల్లో టెన్షన్ పుట్టిస్తున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా మావోయిస్టు పార్టీలో కీలకంగా పనిచేసిన నేతలు పోలీసుల ముందు లొంగిపోవడం, మరి కొందరు కీలక నేతలను అరెస్టు చేయడంతో ఆంధ్ర ఒరిస్సా బోర్డర్లో మావోయిస్టు పార్టీకి భారీ దెబ్బ తగిలింది. ఇక ఇదే సమయంలో మావోయిస్టుల ఏరివేత కోసం కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పడుతున్నారు.

English summary

Firing between Maoists and police in the AOB forest. The Maoists escaped in the firing between the police and the Maoists. The police are sifting through the forest for them.