ఆ గ్రామంపై ఈగలదాడి.. ఈగ సినిమా సీన్ రిపీట్; ఈగల దండయాత్ర వెనుక పెద్దకథే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో ప్రజలు వింత సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ గ్రామ ప్రజలపై ఈగలు కక్ష కట్టాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు లక్షల సంఖ్యలో ఈగలు ఆ గ్రామం పైకి దండయాత్ర చేస్తున్నాయి. గ్రామంపై పడి ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. రాజమౌళి సినిమాలో ఈగ లాగా, గ్రామస్తులను ఈగలు ముప్పతిప్పలు పెడుతున్నాయి.

వరదలపై చంద్రబాబు బురద రాజకీయాలు; వారడిగితే పడవప్రమాదంపై విచారణ: మంత్రి తానేటి వనిత

English summary

Lakhs of flies are attacking Nagare Palli of Chittoor district. Villagers complained to the authorities that the nearby poultry farms is the reason for increasing the flies. It is said that villagers are getting sick due to flies.