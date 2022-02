ఆళ్లగడ్డలో ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ మాజీమంత్రి భూమా అఖిలప్రియ.. రాజీనామాల సవాళ్లతో రచ్చ; మ్యాటరేంటంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆళ్లగడ్డలో రాజకీయం వేడెక్కుతోంది. కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో వైఎస్ఆర్సీపీ వర్సెస్ టిడిపి అన్నట్టుగా రాజకీయం సాగుతోంది. మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ, వైసీపీ ఎమ్మెల్యే బ్రిజేంద్ర రెడ్డిల మధ్య సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్ల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. స్థానికంగా రోడ్లు వెడల్పు చేసే విషయంలో మొదలైన ఘర్షణ ఇరువురి మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది.

English summary

In Allagadda, the controversy over MLA vs former minister Bhuma Akhilapriya continues. YCP MLA Brijendra Reddy responds to Bhuma Akhil Priya's challenge that he will resign if akhila proves his corruption