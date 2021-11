లాఠీ చార్జ్ పిరికిపంద చర్య; రైతులు చిందించిన రక్తానికి మూల్యం చెల్లించక తప్పదు: మాజీ మంత్రులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాజధాని అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్ర గత 10 రోజులుగా సజావుగానే జరిగింది. మధ్య మధ్య పోలీసులు ఆంక్షలతో ఇబ్బంది పెట్టినా సరే రైతులు తమ మహా పాదయాత్రను కొనసాగించారు. అయితే గురువారం ప్రకాశం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న మహా పాదయాత్రలో పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి స్థానికులు రైతులను కలవకుండా అడ్డుకోవటంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. వాగ్వాదానికి దిగిన రైతులు, స్థానికుల తీరుతో పోలీసులు రైతులపై లాఠీ చార్జ్ చేశారు. ఈ ఘటనలో ఒక రైతు చెయ్యి విరిగింది. ఈ ఘటనపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడితో పాటు టీడీపీ నేతలు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జగన్ సర్కార్ తీరుపై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత .. చదలవాడలో పోలీసుల లాఠీ చార్జ్ , విరిగిన రైతు చెయ్యి; లోకేష్ ఫైర్

TDP leaders are incensed that Jagan was frightened by the farmers maha padayatra and hence the baton charge was leveled at the farmers. Former ministers Devineni Uma and Chinarajappa said the baton charge on Amravati farmers was a cowardly act.