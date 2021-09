వైసీపీ నేతలకు టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి వార్నింగ్ .. అసలేం జరిగిందంటే

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసిపి, ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య రోజుకో చోట ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంటూనే ఉంది. ఇక తాజాగా నంద్యాల గణేష్ ఉత్సవాల్లో టీడీపీ, వైసీపీ నేతల మధ్య చోటు చేసుకున్న ఘర్షణ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. ఈ ఘర్షణలో ఒక టిడిపి కార్యకర్త తీవ్రంగా గాయాలపాలు కావడంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే, టిడిపి నాయకుడు భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి వైసిపి నేతలపై ధ్వజమెత్తారు. సాఫ్ట్ గా చెబుతూనే స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

SaraAliKhan: బికినీ తో మాల్దీవులో రెచ్చిపోయిన స్టార్ హీరో కూతురు .. (ఫొటోస్)

English summary

Bhuma Brahmanandareddy, who was incensed that YCP leaders had carried out attacks on two TDP activists in a span of two days, expressed outrage that the attacks by YCP leaders were increasing day by day. YCP leaders have strongly warned that if they carry out attacks in person, they will have to carry out attacks in person as well. Bhuma Brahmanandareddy said that when they were in power, they never attacked the leaders of the opposition parties.