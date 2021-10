చంద్రబాబు డైరెక్షన్ లోనే అంతా .. ప్లాన్ ప్రకారమే జగన్ పై కుట్ర చేస్తున్నారన్న గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై దాడులు ఆ తరువాత రాష్ట్రంలో పరిణామాలు ఉద్రిక్తతను సృష్టిస్తున్నాయి. వైసిపి గుండాలు టిడిపి కార్యాలయాలపై దాడులు చేశారని రాష్ట్రంలో అరాచకం రాజ్యమేలుతోందని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ ఉంటే, ఇదంతా పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చంద్రబాబు చేయిస్తున్నాడని, వాళ్ళకే వాళ్ళే దాడులు చేయించుకుని వైసీపీపై బురద చల్లుతున్నారని వైసీపీ నేతలు విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

Government Chief Whip Gadikota Srikanth Reddy said that the Telugu Desam Party had lost its political presence in the state and hence was committing such acts. Gadikota Srikanth Reddy criticized that everything happened under Chandrababu's direction.