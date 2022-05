చంద్రబాబు దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు జనం లేక ఫ్రస్ట్రేషన్ లోనే: విరుచుకుపడిన గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పై ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కుప్పం పర్యటనలో జనం లేకపోవడంతో చంద్రబాబుకు ప్రస్టేషన్ పీక్స్ లోకి వెళ్లిందని, అందుకే దిగజారి ఉన్మాద భాష మాట్లాడారని గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి ద్వజమెత్తారు.

English summary

Gadikota Srikanth Reddy criticized Chandrababu's degrading remarks saying that he was in a state of frustration with no people response during the Kuppam tour.