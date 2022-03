సభలో విజిల్స్, చిడతలు వాయించటం..టీడీపీ గందరగోళం అందుకే: ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అసెంబ్లీలో టీడీపీ సభ్యుల తీరుపై ఏపీ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సభలో అలజడి సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో టిడిపి నేతలు అసెంబ్లీలో వ్యవహరిస్తున్నారంటూ, తెలుగుదేశం పార్టీ శాసన సభ్యుల తీరును ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డి తప్పుబట్టారు. ప్రతి అంశంపైనా ప్రభుత్వం సభ్యులకు వివరణ ఇచ్చిందని పేర్కొన్న శ్రీకాంత్ రెడ్డి కావాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు శాసనసభ ఔన్నత్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు.

పప్పు దానికి కూడా పనికిరాడు; చంద్రబాబుకు దిక్కు తోచటం లేదు పాపం: సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

English summary

AP government chief whip Srikanth Reddy has flagged off the conduct of TDP members in the assembly. TDP leaders are acting in the assembly with the aim of creating turmoil in the House, MLA Srikanth Reddy has blamed the behavior .