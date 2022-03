వివేకా హత్యపై అసెంబ్లీలో చర్చకు మేం రెడీ; టీడీపీ అసెంబ్లీలో మాట్లాడాలి: గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో వెలుగులోకి వస్తున్న విషయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుమారం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. ఇక టీడీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అసత్య ప్రచారం చేస్తోందని, వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తోందని వైసీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

English summary

Government Chief Whip Gadikota Srikanth Reddy has said that he is ready to discuss Viveka's murder in the Assembly. Gadikota Srikanth Reddy said that the TDP should speak in the assembly and not outside