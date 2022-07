ధవళేశ్వరం వద్ద ఉగ్రగోదావరి: కోనసీమలో జలదిగ్బంధంలోనే గ్రామాలు; రంగంలోకి ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి మహోగ్ర రూపం దాల్చడంతో ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద నీరు అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. దీంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలలో వరద ముంపులో చిక్కుకున్న గ్రామాలలో మరింత భయం పెరుగుతోంది.

English summary

Godavari is experiencing record floods. Godavari continues to rise at Dhavaleshwaram with flood water coming from above. Due to this, villages in Konaseema are under waterlogging. NDRF and SDRF teams entered the field.