సీఎంఓ టు పీఎం నియోజకవర్గం : ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ : జగన్ సైతం...!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ప్రవీణ్ ప్రకాశ్. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు నమ్మకమైన అధికారి. ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో ఆయన మాటే ఫైనల్ అన్నట్లుగా పట్టు సాధించారు. ఇక, ఇప్పుడు ఆ అధికారి పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది. కొద్ది కాలంగా పలువురు సివిల్ సర్వీసు అధికారులు రాజకీయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో ఇప్పుడు ప్రవీణ్ ప్రకాశ కూడా చేరబోతున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. వైసీపీ నుంచే పలువురు సివిల్స్ అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు.

English summary

NEws making rounds that AP CMO Officer IAS Praveen Prkasah may join in politics. He is willilng to contest from bjp from Varanasi assembly in coming UP Elections