పీఆర్సీ - డీఏ చెల్లింపులపై కొత్త నిర్ణయం : పదవీ విరమణ తరువాతనే - రికవరీ నిలిపివేత..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ - డీఏ బకాయిల విషయంలో ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. పదవీ విరమణ తరువాతనే పీఆర్సీ బకాయిలు చెల్లిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో ఐఆర్ రికవరీ నిలిపివేస్తున్నట్లు ఉద్యోగులకు ఊరట కలిగించే విషయం వెల్లడించింది. విశ్వవిద్యాలయాలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలకూ పీఆర్సీ వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పీఆర్సీ - డీఏ బకాయిలను పదవీ విరమణ తరువాత ఇచ్చే విధంగా ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు ఉద్యోగుల్లో చర్చకు కారణమైంది.

English summary

AP Government issued orders on payment of PRC and DA arrears to the employees and pensioners. Govt clarified that arreas will be given after retirement.