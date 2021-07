ఏపీలో థియేటర్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ .. తెలంగాణా థియేటర్స్ యాజమాన్యాలకు బిగ్ రిలీఫ్.. రీజన్ ఇదే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో థియేటర్ లలో బొమ్మ పడనుందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో థియేటర్లను నిర్వహించుకోవడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇప్పటివరకు నిర్వహించకపోకోవడానికి ఏపీ కారణమా? ఏపీ థియేటర్లకు, తెలంగాణ థియేటర్లకు లింక్ ఉందా ? టాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఒకటే ఉండటం అందుకు కారణమా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఇంకా ముగియలేదు .. కేంద్రం పదేపదే చెప్పటానికి కారణాలు ఇవే !!

English summary

The Andhra Pradesh state government has taken a key decision as part of the ongoing curfew easing in Andhra Pradesh as part of corona control measures. The Jagan Mohan Reddy government has given permission to open cinema halls, restaurants, gyms and function halls with corona regulations. The decision taken by the AP government has come as a big relief to the theater owners in Telangana who are in a dilemma over the theaters re open.