Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్‌నాథ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. నిన్న ఉత్తరాంధ్ర రక్షణ చర్చావేదికలో టిడిపి నేతలు మాట్లాడిన దానిపై ఆయన విరుచుకుపడ్డారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసింది నాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైయస్ రాజశేఖర రెడ్డి అని, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైయస్సార్ సిపి అధికార ప్రతినిధి, ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్‌నాథ్ నిన్న ఉత్తరాంధ్ర రక్షణ చర్చావేదికలో టిడిపి నేతలు దద్దమ్మల్లా మాట్లాడారని, అది ఉత్తరాంధ్ర రక్షణ చర్చావేదిక కాదని టిడిపి భజన మండలి సమావేశమని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

జగన్ ఉత్తరాంధ్రకు ఏం చేశారు ? ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై వైసీపీ చర్చకు రావాలని అచ్చెన్నాయుడు సవాల్ !!

English summary

YSRCP targets TDP’s Uttharandhra Rakshana Vedika. MLA Gudivada Amarnath said the Opposition has no moral right to hold such a debate as they have opposed Vizag as executive capital. Gudivada Amarnath challenged to debate on uttarandhra development.