జగన్ బుర్రకు హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే..తాడేపల్లి కొంప చుట్టూ డ్రగ్స్ మాఫియా; ఘాటుగా అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన పై తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు, మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగలపూడి అనిత తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అవినీతి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా, అరాచక ఆంధ్ర ప్రదేశ్, అత్యాచార ఆంధ్రప్రదేశ్ గా, ప్రస్తుతం డ్రగ్స్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గా మార్చారని అనిత వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన టార్గెట్ చేశారు. గత ఎన్నికల్లో గెలిచిన తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నంబర్ వన్ గా నిలబెడతాం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నమ్మిందని , అమాయక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా నమ్మారని పేర్కొన్న అనిత ఇలా నేరాలలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను నెంబర్ వన్ గా మారుస్తారని అనుకో లేదన్నారు.

English summary

TDP leader anitha shocking comments on ys jagan. She says hatsoff to the jagan criminal mind. She slams over the drugs mafia in ap and asked about drugs smuggling around jagan tadepalli palace.