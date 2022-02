జగన్ తో భేటీకి దూరంగా నాగ్ - తారక్ : లాస్ట్ మినిట్ లో ఏం జరిగింది : చిరంజీవి లౌక్యంగా..!!

Andhra Pradesh

సీఎం జగన్ తో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు భేటీ అయ్యారు. గతంలోనే సినీ సమస్యలపైన చర్చించిన చిరంజీవి..ఇప్పుడు ఒక్కరుగా కాకుండా.. ఇండస్ట్రీలోని ఇతరులతో కలిసి వచ్చారు. అందులో వచ్చిన హీరోలను సీఎం సూచించారా.. లేక, చిరంజీవి ఎంపిక చేసారా అనే చర్చ సాగుతోంది. సీఎంతో సమావేశమైన వారిలో చిరంజీవి..మహేష్ బాబు..ప్రభాస్.. రాజమౌళి..కొరటాల శివ..ఆలీ..పోసాని ఉన్నారు. పలు అంశాల పైన వారు ఒక వినతి పత్రం అందచేసారు. అయితే, ఈ సమావేశానికి చిరంజీవి - జగన్ ఉమ్మడి స్నేహితుడు అయిన హీరో నాగార్జున హాజరు కాలేదు.

Hero Nagarjuna has skipped the meeting with CM Jagan as his wife Amala has tested positive for covid and he is isolating himself.