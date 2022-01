కొత్త జిల్లాల సిత్రాలు- బందరు, కాకినాడపై తీవ్ర ప్రభావం- తీర నగరాలకు లాభం కంటే నష్టమెక్కువ!

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటులో ప్రభుత్వం శాస్త్రీయంగా వ్యవహరించినట్లు చెప్పుకుంటున్నా స్ధానిక పరిస్దితులు,, గతంలో ప్రభుత్వాలు ఉన్నతాశయాలతో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు మాత్రం తీవ్రంగా భంగం వాటిల్లేలా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా తీర ప్రాంత నగరాలైన మచిలీపట్నం, కాకినాడ వంటి అప్పటికే జిల్లా కేంద్రాలు కలిగిన చోట్ల కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ద్వారా ప్రభుత్వం సాధించింది శూన్యం కాగా.. ఆయా నగరాలకు భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవు.

English summary

ap government's decision on formation of new districts with same headquarters in machilipatnam and kakinada seems to become no use.