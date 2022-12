వారాహి ఏపీ ఎంట్రీ కష్టమేనా? మంత్రుల హెచ్చరికలు ! ఇక్కడ రూల్స్ ఒప్పుకోవట !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వచ్చే ఎన్నికల నాటికి బలీయశక్తిగా మారేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న జనసేన పార్టీ ప్రచారం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ తయారు చేయించుకున్న సొంత వాహనం వారాహికి మరిన్ని ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవు. ఇప్పటికే ఈ వాహనం రంగుపై ఏపీలో వైసీపీ నేతలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణలో పవన్ ఈ వాహనాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు. అయినా వారాహికి ఏపీలో ఎంట్రీ ఇవ్వకుండా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

even after completing registration in telangana, pawan kalyan's varahi vehicle is seems to face hurdles for ap entry as ysrcp ministers issued warnings against this.