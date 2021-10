Coal Crisis : కేంద్రం ముందే హెచ్చరించిందా-ఆదుకున్న జల విద్యుత్‌ : ఏపీలో పరిస్థితి ఇలా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

బొగ్గు సంక్షోభం సమయంలో ఏపీలో విద్యుత్ కోతల ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇప్పటికే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలు అమలవుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం ప్రజలను పీక్ అవర్స్ లో విద్యుత్ పొదుపు కోసం సూచనలు చేస్తోంది. అదే సమయంలో డిమాండ్ భారీగా పెరగటం ప్రభుత్వం..ట్రాన్స్ కో ను కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ఏపీలో జల విద్యుత్ ఆదుకుంటోంది. కేంద్రానికి ఏపీ నుంచి పదే పదే వినతులు వెళ్తున్నాయి. 20 రేక్ ల మేర బొగ్గు సరఫరా చేయాలని కోరుతున్నారు.

English summary

The central government warned the state that there would be a severe demand for electricity and that coal reserves should be increased accordingly.