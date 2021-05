ఉత్కంఠ-ఆనందయ్య మందును పరిశీలిస్తున్న ఐసీఎంఆర్-రహస్య ప్రాంతంలో-ఏం తేల్చనున్నారు?

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా విరుగుడు పేరుతో కృష్ణపట్నంకు చెందిన ఆనందయ్య ఇస్తున్న నాటు మందును పరిశీలించేందుకు సోమవారం(మే 24) ఐసీఎంఆర్ బృందం అక్కడికి చేరుకుంది. అయితే కృష్ణపట్నంలో కాకుండా అక్కడికి సమీపంలోని ఓ రహస్య ప్రాంతంలో ఐసీఎంఆర్ బృందం ఆ మందును పరిశీలిస్తోంది. ఆనందయ్య,ఆయన శిష్యులను,వారి మందు సామాగ్రిని పోలీసులు ముందే ఆ ప్రాంతానికి తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. ఐసీఎంఆర్ బృందం సమక్షంలో ఇవాళ ఆనందయ్య మందు తయారు చేయనున్నారు. మందులో వాడుతున్న మూలికలు,పదార్థాలను పరిశీలించనున్న ఐసీఎంఆర్ అధికారులు... లోతైన అధ్యయనం కోసం ఆ మందును ల్యాబ్‌కు పంపించే అవకాశం ఉంది.

English summary

An ICMR team reached Krishnapatnam on Monday (May 24) to inspect the antidote given by Anandayya in the name of Corona Antidote. However, the ICMR team is examining the drug in a secret area near Krishnapatnam. Everybody in the state are eagerly waiting for the ICMR report what it decides about Anandayya medicine.