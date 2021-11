కులాంతర వివాహమే శాపమా..కోడలిపై అత్తమామల దాష్టీకం...చంటి బిడ్డతో సహా..!! 

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఓ యువతికి కులాంతర వివాహమే శాపమైంది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం నేరమైంది. బాలింత అయిన కోడల్ని తమ కులం కాదు అన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో ఇంట్లోకి రానివ్వని అత్తమామల దాష్టీకం ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

Inter-caste marriage is a curse of a young woman. The in-laws continued to attack the daughter in-law with caste card. The in-laws doesn't allowed the woman into home who came with her 23 days child .