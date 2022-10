Andhra Pradesh

ప్ర‌త్యేక తెలంగాణ ఉద్య‌మం ఉవ్వెత్తున ఎగ‌సిప‌డుతున్న స‌మ‌యంలో వారి ఆకాంక్ష‌ల‌కు త‌లొగ్గి అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న యూపీఏ ప్ర‌భుత్వం ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌ను విడ‌దీసింది. పున‌ర్విభ‌జ‌న చ‌ట్టం షెడ్యూల్-10 ప్ర‌కారం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ స్థానాలను పెంచాల‌ని నిర్ణ‌యం తీసుకున్నారు. దీని ప్ర‌కారం ఏపీలో 175 స్థానాల‌కు మ‌రో 50 స్థానాలు అద‌నంగా పెరిగి మొత్తం 225 శాస‌న‌స‌భ స్థానాల‌వుతాయి. తెలంగాణ‌లో 119కి అద‌నంగా 34 స్థానాలు పెరిగి మొత్తం 153 శాస‌న‌స‌భ స్థానాల‌వుతాయి.

It seems that the Center has strategically focused on this file after filing a petition in the Supreme Court.