చంద్రబాబుకు అవమానం రగడ; అయ్యన్నపాత్రుడు, అనితలతో పాటు 16 మందిపై కేసు నమోదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరిపై వైసీపీ నాయకులు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా బుధవారం విశాఖలోని నర్సీపట్నంలో తెలుగు మహిళ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆందోళన ర్యాలీ రసాభాసగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ వ్యవహారంలో టిడిపి నేత అయ్యన్నపాత్రుడు, తెలుగు మహిళ అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత, చింతకాయల విజయ్ తో సహా 16 మందిపై నర్సీపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ఉల్లంఘన క్రింద వీరిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

English summary

TDP leaders are protesting about the insult to Chandrababu wife Bhuvaneswari in the assembly. Police have registered cases against Ayyannapatrudu, Anitha and 16 others who rallied in Narsipatnam alleging insult to Chandrababu.