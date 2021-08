నేడు అంతర్జాతీయ వెన్నుపోటు దినోత్సవం , ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపోటుపై సాయిరెడ్డి సంచలనం, సోషల్ మీడియాలోనూ రచ్చ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆగస్టు 23.. అంతర్జాతీయ వెన్నుపోటు దినోత్సవం. అదేంటి నిజంగానే అంతర్జాతీయ వెన్నుపోటు దినోత్సవం ఉందా ? అని ఆశ్చర్యపోతున్న వారికి వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తన పోస్టు ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు. టీడీపీ అధినేతను టార్గెట్ చేస్తూ సంచలన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు . ఆగస్టు 23వ తేదీన చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపోటు పొడిచారని విజయ సాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశాడు. 23.8.1995 ఎన్టీఆర్ సీఎం కుర్చీ లాక్కుని, ఆయనను పార్టీ నుండి బహిష్కరించారు అంటూ విజయ సాయి రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

August 23 .. International Backstabbing Day. YCP MP Vijayasai Reddy says through his post by targeting the TDP chief chandrababu recalling the incident of NTR lost his CM post. Vijaya Sai Reddy targeted Chandrababu as a social media platform, claiming that Chandrababu Naidu had turned as back stabber on NTR. 23.8.1995 Vijaya Sai Reddy flagged that the NTR CM chair was locked and he was expelled from the party.