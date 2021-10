చంద్రబాబు టెక్నాలజీలో వెనకబడ్డారా? వైసీపీ క్లాప్ కార్యక్రమం తర్వాత టీడీపీ ఫ్లాప్ షో పై చర్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగు తమ్ముళ్ళు వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేదానిపై తెగ మదన పడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో టీడీపీ చేపట్టిన అనేక నిరసన కార్యక్రమాలపై ప్రజలు ఎలాంటి దృష్టి పెట్టకపోవడంపై చర్చిస్తున్నారు. డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్ మీద దూకుడు చూపించే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎక్కడ వెనుకబడుతుంది అన్నదానిపై పార్టీలో ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ జరుగుతోంది. ఇక ఇటీవల ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి గాంధీ జయంతి నాడు క్లీన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కోసం క్లాప్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఘట్టం తెలుగు తమ్ముళ్లలో అంతర్మథనానికి కారణమైంది.

ఏపీలో డ్రగ్స్ దుమారం : టీడీపీ నేత ధూళిపాళ్ళ నరేంద్రకు కాకినాడ పోలీసుల నోటీసులు

English summary

debate over the TDP flop show after the YCP clap event is raging among TDP leaders. There is talk that Jagan is attracting public attention with drone visuals and Chandrababu is lagging behind in technology.