రోజా మంత్రిపదవికి అదే మైనస్ గా - వ్యతిరేక వర్గం బలంగా : వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ కు ఏమైంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

త్వరలో ఏపీలో మంత్రివర్గ విస్తరణ జరగనుంది. చిత్తూరు నుంచి జిల్లా నుంచి రోజాకు ఖాయమంటూ కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రచారం సాగింది. కానీ, ఇప్పుడు సమీకరణాలు మారుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అనేక అంశాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి. నగరిలో ఎమ్మెల్యే రోజా పట్టు కోల్పోతున్నారా. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత నగరిలో ఈ మార్పు ఎందుకు వచ్చింది. రోజా పార్టీ కంటే ఇతర అంశాల పైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణల్లో నిజమెంత. తాజాగా నగరిలో మరోసారి రోజాకు వ్యతిరేకంగా నిరనసలు కొనసాగుతున్నాయి.

English summary

MLA Roja is losing ground in her own constituency and is now campaigning to become a minus for her ministerial post.