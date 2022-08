సిగ్గులేకుండా అబద్ధాలా.. అది చంద్రబాబు ఘనత; డబ్బా కొట్టుకోవటం జగన్ రెడ్డికి వ్యసనం: లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ వైసిపి ప్రభుత్వ తీరుపై, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన తప్పిదాలకు, గత ప్రభుత్వాన్ని బాధ్యులను చేయడం, గత ప్రభుత్వం చేసిన మంచిపనిని తమ ఖాతాలో వేసుకోవడం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డికి అలవాటుగా మారిందని టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్‌ విమర్శించారు. ఆలిండియా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వేలో ఏపీ అగ్రగామిగా నిలవడం తమ ఘనత అని చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి తీరుపై లోకేష్ నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

TDP general secretary Nara Lokesh slams jagan that it has become a habit of Chief Minister YS Jagan to blame the previous governments for his mistakes and take credit for the previous government’s good work.