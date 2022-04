సీఎం జగన్ పై ఒత్తిడి -లాబీయింగ్ : స్వామీజీలు- పొరుగు రాష్ట్ర నేతలు : కేబినెట్ బెర్తు కోసం పోటీ..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో కేబినెట్ ప్రక్షాళన ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది. మంత్రులందరూ ఇప్పటికే రాజీనామా చేసారు. కొత్తగా మంత్రివర్గం ఈ నెల 11న ప్రమాణ స్వీకారం చేయనుంది. దీంతో..సీఎం తన కేబినెట్ తది కూర్పు లో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుత కేబినెట్ లో పది మంది వరకు కొనసాగుతారని.. కొత్త వారికి మరో 14 మంది వరకు అవకాశం ఉంటుందని తాజాగా అందుతున్న సమచారాం. దీంతో...తిరిగి మంత్రివర్గంలో స్థానం సంపాదించటం కోసం తాజా మాజీ మంత్రులు... కొత్తగా ఛాన్స్ కోసం ఆశావాహులు తమ వంతు ప్రయత్నాల్లో బిజీగా మారారు.

As there will be new cabinet in AP, CM Jagan is facing the pressure from swamijis and other state leaders recommending their besties to cabinet.