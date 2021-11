Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు మహా పాదయాత్ర చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం పేరుతో తుళ్లూరు నుండి తిరుపతి వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతులకు ప్రజల నుండి విశేషంగా మద్దతు లభిస్తోంది. పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతులకు పోలీసులు అడుగడుగునా ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ మద్దతు ఇచ్చేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వారి వద్దకు వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇక టీడీపీ పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతులకు అడుగడుగునా మద్దతు ప్రకటిస్తుంది .

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత .. చదలవాడలో పోలీసుల లాఠీ చార్జ్ , విరిగిన రైతు చెయ్యి; లోకేష్ ఫైర్

Chandrababu fires on cm Jagan and said that Jagan had frightened with the maha Padayatra of the Amaravati farmers. Chandrababu outraged that Jagan was conspiring to suppress it with a baton charge.