సుప్రీం కోర్టుకు ఫేక్ అఫిడవిట్ సమర్పించి మరో సారి ఫేక్ సీఎం పేరు సార్ధకం చేసుకున్న జగన్ : లోకేష్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదవతరగతి మరియు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై సుప్రీం కోర్టులో జరిగిన విచారణ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోర్టుకు అందించిన అఫిడవిట్లో తాము అడిగిన సరైన వివరాలు ఏవీ లేవని ఆక్షేపించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మరోమారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ టార్గెట్ చేశారు. ఇప్పటికైనా పరీక్షలను నిర్వహించాలనే నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలని, పరీక్షలు రద్దు చేయాలని లోకేష్ డిమాండ్ చేశారు.

English summary

TDP's Nara Lokesh said that Jaganreddy had once again proved the name of the fake CM by submitting a fake affidavit to the Supreme Court. He said he was reprimanded for submitting an affidavit without proper planning. According to the affidavit, there should be 35,000 classrooms for conducting examinations. Are all rooms and staff prepared by the government? Asked. Still want to put an end to the idea of ​​conducting exams.