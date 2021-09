ఏపీలో మద్య నిషేధం లేనట్లే-షాపుల తగ్గింపుకు బ్రేక్-ఆదాయంపై ఫోకస్-అప్పులకూ అదే గతి

Andhra Pradesh

ఏపీలో మద్య నిషేధం ఉన్నట్లా ? లేనట్లా ? ఉండీ ఉండనట్లా ? .. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాల్ని బట్టి చూస్తుంటే జగన్ సర్కార్ మద్య నిషేధాన్ని పూర్తిగా అటకెక్కించేసినట్లే కనిపిస్తోంది. గతంలో అక్కచెల్లెళ్ల కోసమంటూ దశల వారీ మద్యనిషేధం కోసం ప్రయత్నించిన సీఎం జగన్..ఇప్పుడు దాని ఊసే ఎత్తడం లేదు. గతంలో షాపుల్ని తగ్గించి, వాటిలోనూ నాసిరకం మద్యాన్ని అమ్ముతూ మద్య నిషేధం అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పుకున్న ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పర్యాటక ప్రాంతాల్లో అసలు మద్యాన్ని బయటకు తీస్తోంది.

andhrapradesh government has seems to be taken u turn on liquor ban as no decrease in outlets and taking loans on future liquor income also.