అటకెక్కిన నంది అవార్డులు- చంద్రబాబు ప్రకటించినవీ...నోరు మెదపని టాలీవుడ్

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో తెలుగు సినిమా, టెలివిజన్ రంగాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఇచ్చే నందీ అవార్డుల భవితవ్యం ప్రమాదంలో పడింది. వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు అవుతున్నా ఇప్పటివరకూ నందీ అవార్డుల ఊసెత్తకపోగా.. గతంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అవార్డులను సైతం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఇష్టపడటం లేదు. దీంతో ఇకపై నందీ అవార్డులు ఇవ్వడం కష్టమేనని తేలిపోతోంది. దీనిపై నిత్యం జగన్ తో టచ్ లో ఉండే టాలీవుడ్ పెద్దలు కూడా నోరు మెదపడం లేదు.

English summary

ysrcp led andhrapradesh government is seems to be withdrawn prestigious nandi awards further. after two years of rule, government not yet given previous tdp govt annouced awards.